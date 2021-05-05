Пекин, , 03:12 — REGNUM Рынок смартфонов на материковой части Китая вернулся к уровню до эпидемии COVID-19, а их поставки увеличились на 27% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно недавнему отчету исследовательской компании по технологическому рынку Canalys, общий объем поставок за этот период достиг 92,4 млн единиц, говорится в отчете.

Huawei уступила пальму первенства компании Vivo, поставки продукции которой выросли на 79% в годовом исчислении до 21,6 млн единиц. Oppo дышала в спину Vivo, заняв второе место, с 20,6 млн единиц поставок.

«Рынок вернулся к процветанию в этом квартале. Ведущие поставщики стремятся занять лидирующие позиции на рынке, и в этом квартале было необычно большое количество запусков смартфонов по сравнению с первым кварталом 2020 года или даже четвертым кварталом 2020 года. Мы ожидаем, что смартфоны 5G станут де-факто выбором для большинства китайских потребителей, когда они заменят устройство с этого года», — сказала аналитик Canalys research Эмбер Лю.

Китайский рынок смартфонов стартовал в 2021 году с большой силой, и ожидается, что этот импульс сохранится по мере ускорения проникновения 5G в стране, говорится в докладе.