Пекин, , 03:08 — REGNUM Запасы обеспеченных золотом биржевых фондов (ETF) в Китае увеличились на 11,5 тонны в первом квартале 2021 года, если верить данным Китайской ассоциации золота (CGA), передает агентство Синьхуа.

К концу марта общий объем запасов золотых ETF на китайском рынке вырос до рекордных 72,4 тонны, что было вызвано волатильностью фондового рынка и снижением цен на золото на внутреннем рынке.

Золото широко рассматривается как страховая гарантия от ускоряющегося роста цен. С начала 2020 года опасения по поводу последствий пандемии COVID-19 усилили интерес к желтому металлу, особенно к золотым ETF. В прошлом году чистый приток в глобальные золотые ETF достиг годового рекорда в 877 тонн.

Однако, поскольку в первом квартале тенденция изменилась на противоположную из-за колебаний цен и роста доходности облигаций США, в период с января по март отток мировых золотых ETF составил 177,9 тонны.