Челябинск, , 03:08 — REGNUM В арбитраж Челябинской области от налоговой службы поступил банкротнй иск к ООО «Администратор челябинского парковочного пространства», с которым у мэрии столицы региона было концессионное соглашение об организации платных парковок. Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ИФНС России по Центральному району поступил в суд 4 мая 2021 года. Сумма претензий составляет 313 383,18 рубля. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации «МСО ПАУ».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в мае 2017 года. Уставный капитал — 22 млн рублей. Директор с июня 2020 года — Илья Соболев, но в ЕГРЮЛ есть отметка, что данные сведения недостоверны и имеется «заявление физического лица о недостоверности сведений о нем». Владелец 99% — московское ООО «Городские парковки». Последнее создано в апреле 2017 года. Собственник — Евгений Назаров. 26 апреля 2021 года по московской фирме «регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности)».

Напомним, еще в 2019 году власти Челябинска заявили, что планируют расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Администратор челябинского парковочного пространства». Газета «Коммерсант» сообщила, что это связано с нарушением сроков выполнения обязательств. Соглашение планировали расторгнуть по обоюдному согласию.