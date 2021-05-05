Мехико, , 03:14 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил трёхдневный национальный траур в связи с многочисленными жертвами катастрофы в столичном метро. Соответствующий указ вечером 4 мая опубликовало официальное издание правительства Diario Oficial de la Federacion.

«Объявляется трёхдневный национальный траур из-за трагедии на 12-й линии… метрополитена Мехико 3 мая», — говорится в указе.

Напомним, что в результате обрушения пролёта метромоста на юге Мехико и падения двух вагонов проезжавшего по нему поезда погибли 24 человека и не менее 79 пострадали. В столице был объявлен траур по жертвам катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель управления гражданской обороны Мехико Мириам Урсуа заявила, что по меньшей мере 24 человека погибли в результате обрушения метромоста с электропоездом в мексиканской столице.

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