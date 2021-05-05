Пекин, , 03:05 — REGNUM Чистая прибыль четырех страховых гигантов Китая выросла на 26,9% в годовом исчислении в первом квартале, сообщает агентство Синьхуа.

Компании China Life Insurance, PICC, China Pacific Insurance и Ping An Insurance за указанный период получили 74,4 млрд юаней (около $11,5 млрд) чистой прибыли. China Life и PICC отчитались о значительном росте доходности инвестиций в качестве движущей силы общего роста их прибыли.

В первом квартале чистая прибыль от инвестиций в China Life выросла на 8,7% в годовом исчислении до 41,4 млрд юаней, при этом основным источником прибыли стали долевые активы.