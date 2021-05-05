Синин, Китай, , 03:03 — REGNUM По данным министерства торговли провинции Цинхай на северо-западе Китая, объем внешней торговли региона вырос на 83,3% в годовом исчислении до 790 млн юаней (около $122,2 млн) в первом квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Импорт провинции вырос до 510 млн юаней, а экспорт за первые три месяца года достиг 280 млн юаней. Экспорт сельскохозяйственной продукции, текстильных изделий, а также механической и электротехнической продукции продолжал демонстрировать высокие показатели.

Торговля провинции с Европейским союзом увеличилась в 1,6 раза до 60,52 млн юаней, а ее экспорт в страны инициативы «Пояса и пути» вырос на 27,6% в годовом исчислении.