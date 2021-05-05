5 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 09:08 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали «войной в Европе», вызвало жаркое обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 мая в социальной сети Facebook.

Цель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

«Мечты, мечты. Где ваша сладость? Кто же за вас впишется? Кто с Россией захочет бодаться? Вас используют, как вы того и заслуживаете», — считает Юра Б.

Многие пользователи предположили, что Зеленский решил не принимать на себя всю ответственность за конфликт в Донбассе, а решил переложить свои проблемы на европейскую шею.

«То есть просто войну на Донбассе он побоялся провозгласить, ибо МВФ ни копейки не даст больше? Так теперь решил втянуть сюда все страны? Да плевать странам ЕС на вас. Земельку плодородную вывозят себе целыми составами за копейки втихаря и всё», — указала Ирина С.

Некоторые комментаторы уверены, что заявление украинского президента не найдёт поддержки со стороны стран Европы. Граждане считают, что Евросоюз в последнюю очередь хочет увязнуть в украинских проблемах.

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донбасс President.gov.ua

«Украинские националисты и сам Зеленский наивно полагают, что вокруг них вся политика вертится, но это не так. На этом не заработаешь денег и экономику страны не поправишь. Чтобы быть значимой фигурой, прежде всего нужен талант, которого у этого артиста нет и никогда не было. Он только других пародировал, а когда настало время, быть оригиналом в политике, то от него остались только мыльные оперы и «пузыри надутости своей значимости», — отметил Boris K.

Ряд пользователей убеждены — что бы ни делали украинские власти, вся суть их деятельности заключается в том, чтобы урвать ещё немного кредитов из Европы. Иной причины поездок за границу представителей Украины найти нельзя.

«Президент Зеленский! А что вы сделали для своей страны? В целом для Украины и украинцев? Вообще ничего! Только протираете штаны в кабинете и получаете зарплату за просто так, ничего не делая. У вас в мыслях одни сопли и вопли о нации, а также выбивание денег для депутатов рады и правительства Украины, чтобы набить карманы деньгами. Какой после этого вы президент? Ни одного обещания так и не выполнили перед народом, который за вас голосовал на выборах президента Украины. Никчёмный актер, а не лидер нации», — указал Игорь М.

Часть людей указала на то, что руководству Российской Федерации пора ждать нападения со стороны Запада.

«России пора готовиться к войне. И это показывать наглядно. Хватит обороняться уже, пора готовить и наступательное оружие», — поделился своим мнением Игорь Е.

Танк вытаскивает из болота БМП, оставленную ВСУ © ИА Красная Весна

Отдельные комментаторы отметили, что раз, судя по словам Зеленского, война в Европе в полном разгаре, значит, Россия в этом конфликте не принимает никакого участия.

«Судя по всему, Россия на эту войну уже опоздала. Иначе невозможно понять, почему Зеленский говорит о войне, а Европа с Россией всё свои отношения разорвать не может», — пишет Иван Е.

Напомним, 5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии о том, что конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали «войной в Европе».