Денвер, США, 5 мая, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Чёрный медведь убил женщину в американском штате Колорадо. Об этом 4 мая сообщает издание The Sun.

(сс) Gillfoto Черный медведь

Тело 39-летней женщины обнаружил её молодой человек на одной из тропинок в лесу. По предварительным данным, женщина пошла гулять в лес со своими собаками вечером 30 апреля и не вернулась. Её собаки благополучно вернулись домой самостоятельно.

По факту нападения животного на человека было начато расследование. Для поисков медведя, напавшего на женщину, привлекли кинологов с собаками. В результате удалось выйти на след медведицы с медвежатами. Все животные были усыплены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на севере Красноярского края в поселке Диксон были замечены белые медведи.