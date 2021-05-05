Богота, , 02:49 — REGNUM Переговоры с участниками акций протеста в Колумбии готовы начать колумбийские власти. Об этом заявил глава государства Иван Дуке в видеообращении, опубликованном 4 мая его администрацией в Twitter.

Президент отметил, что специально для переговоров создадут соответствующую площадку, в которой граждане смогут высказываться, а власти принять необходимые решения. В ее работе примут участие сам Дуке, а также губернаторы колумбийских штатов и мэры городов Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая радиостанция Efe Eme распространила информацию о том, что в ходе протестов против налоговой реформы, которые проходят уже несколько дней в Колумбии, пропало почти 90 человек.

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