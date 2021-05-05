Каракас, , 02:51 — REGNUM Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что подход России и Китая в вопросах поставок вакцин от COVID-19 положительно отличается от позиции других крупных стран. Об этом она сказала журналистам государственного телеканала «Венесолана де телевисьон» (VTV) в связи с началом в стране клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

"Россия и Китай контрастируют с некоторыми странами, которые копят вакцины для себя, создавая дисбаланс в доступе к вакцинам на мировом уровне», — подчеркнула Родригес.

Напомним, что первые дозы вакцины «ЭпиВакКорона» прибыли в Каракас в рамках национальных испытаний. Ею уже привился посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила надежду на массовый доступ для населения к российской вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона».

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