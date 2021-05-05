Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Российские силы на северо-востоке Сирии в основном придерживались механизма деконфликтинга в период с 1 января по 31 марта, хотя число нарушений по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось, говорится в докладе исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла.

В Пентагоне отметили, что к названным нарушениям относятся включение дополнительного транспортного средства в заранее организованную колонну патрулирования, а также ненадлежащее уведомление американской стороны о проезде транспорта или пролёте истребителя в Сирию.

«Данные нарушения не представляли угрозу для коалиционных сил», — констатировал О'Доннелл.

В свою очередь в разведывательном управлении Пентагона отметили, что Россия пытается вынудить США покинуть северо-восток Сирии, оказывает влияние на «Силы демократической Сирии» (СДС) и налаживает взаимодействие с местным населением.

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