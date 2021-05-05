Пекин, , 02:31 — REGNUM Согласно официальным данным, в первом квартале этого года в секторе производства оборудования Китая наблюдался быстрый рост на фоне более широкого восстановления экономики, сообщает агентство Синьхуа.

Будучи ключевым барометром производственной мощи страны и общей экономической деятельности, сектор производства оборудования обеспечил рост добавленной стоимости на 39,9% в годовом исчислении за первые три месяца, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Совокупная прибыль сектора подскочила на 710% в годовом исчислении за первые два месяца года.

Данные министерства также показали, что объем производства машиностроительной техники и грузовых автомобилей вырос более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале, что отражает значительный импульс в производстве и строительстве.