Пекин, , 02:28 — REGNUM Потребление золота в Китае взлетело на 93,9% в годовом исчислении до 288,2 тонны в первом квартале 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Отскок указывает на то, что потребление золота на китайском рынке восстановилось до уровня аналогичного периода 2019 года, согласно данным, опубликованным Китайской ассоциацией золота.

За первые три месяца потребление золотых ювелирных изделий в Китае выросло на 83,81% по сравнению с предыдущим годом до 169,18 тонны, в то время как потребление золотых монет и слитков выросло на 155,67% до 96,31 тонны.

За тот же период потребление золота для промышленных и других целей достигло 22,71 тонны, увеличившись на 20,03% в годовом исчислении. Ассоциация объяснила высокий спрос на золото в Китае стабильным восстановлением внутренней экономики и снижением цен на золото.

В период с января по март Китай произвел 74,44 тонны золота, что на 9,92% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.