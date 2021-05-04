Вашингтон, 5 мая, 2021, 02:28 — ИА Регнум. Экс-полицейский Дерек Шовин, признанный судом присяжных виновным в убийстве чернокожего Джорджа Флойда, подал апелляцию о проведении нового судебного разбирательства. Об этом 4 мая сообщает телеканал NBC.

(сс) Singlespeedfahrer Портрет Джорджа Флойда на стене в Берлине

Адвокат экс-полицейского Эрик Нельсон подал запрос на апелляцию, указав, что досудебная огласка обстоятельств дела повлияла на проведение справедливого судебного разбирательства. По мнению адвоката, присяжные могли быть «подвержены предвзятой огласке дела» и опасаться потенциального возмездия.

Напомним, в апреле 2021 года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности Флойду. Убийство чернокожего мужчины Флойда при задержании вызвало волну протестов против полицейского произвола и породило движение Black Lives Matter, выступающее против расовой дискриминации и насилия в отношении чернокожих.