Красноярск, , 02:28 — REGNUM В среду, 5 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +10…+12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 5 на 6 мая ожидается до +6…+8 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В четверг, 6 мая, в Красноярске до +19…+22 °C днём и +8…+10 °C ночью, переменная облачность, временами небольшой дождь.

В пятницу, 7 мая, в Красноярске ожидается до +18…+22 °C днём. Ночью — до +7…+9 °C. Облачность, небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 5 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидается северо-западный ветер на порывах до 15−20 м/с. В горах южных районов местами сильные осадки. На севере центральных районов и на перевалах южных районов на дорогах сохранится гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии ночью 5 мая сохранится очень сильный северо-западный ветер, местами порывы будут достигать 25 м/с, в горах — 30 м/с.

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