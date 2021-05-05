Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Более 247,8 млн доз вакцины против коронавируса получили жители США по состоянию на 4 мая, сообщили в пресс-службе Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Отмечается, что 147,9 млн человек получили по крайней мере одну дозу, в то время как 106,2 млн человек вакцинированы полностью. Всего с начала вакцинации производители передали в центры вакцинации 318,5 млн доз препаратов.

В США применяют двухдозовые вакцины компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, а также одноразовую вакцину Johnson & Johnson.

Ранее об успешной вакцинации против COVID-19 заявил президент США Джо Байден. По его словам, обещанные 100 млн за 100 дней его президентства состоялись, и американским властям удалось существенно перевыполнить план.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден: в США за 100 дней сделали 220 млн прививок от COVID-19