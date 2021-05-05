Вашингтон, , 02:10 — REGNUM В США в рамках перехода страны к экологически чистой системе общественного транспорта лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (штат Нью-Йорк) и его однопартиец сенатор Шеррод Браун (штат Огайо) предложили выделить $73 млрд на ввод в эксплуатацию 70 тысяч электробусов. Об этом 4 мая сообщает агентство Reuters.

По его данным, сенаторы также предложили профинансировать переоборудование в транспорт с нулевым уровнем выбросов и других транспортных средств, прежде всего грузовых автомобилей. При этом весь приобретаемый в рамках программы транспорт должен производиться в США.

Отмечается, что лишь 2% американских автобусов в настоящее время являются экологически чистым транспортом — с нулевым уровнем выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, Amazon и Global Optimism опубликовали Климатическое обязательство по достижению целей Парижского соглашения и нулевого уровня выбросов углерода к 2040 году.

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