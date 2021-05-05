Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Совместную работу над привлечением России к соблюдению международных обязательств назвал необходимостью госсекретарь США Энтони Блинкен 4 мая в своём Twitter.

Госсекретарь США поясняет, что необходимо «работать вместе», чтобы обращать внимание на поведение России и «оказывать на неё давление» для соблюдения Москвой международных обязательств.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал сообщение Блинкена, уточнив, что Россия должна вести работу в рамках соблюдения минских соглашений и работать над прекращением конфликта в Донбассе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Блинкен надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в июне.

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