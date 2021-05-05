Буэнос-Айрес, , 02:00 — REGNUM Общее число подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Аргентине достигло 65 202. Об этом 4 мая сообщается на странице в Twitter аргентинского минздрава.

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За последние сутки этот показатель увеличился на 412 умерших. Также за 24 часа в стране зафиксировали 26 238 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего в Аргентине было зафиксировано 3 047 414 подобных фактов. Отмечается, что 2 717 458 пациентов уже излечились от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Аргентину прибыла новая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Авиакомпания Aerolineas Argentina совершила уже 13 рейсов в РФ за этим препаратом.

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