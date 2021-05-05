Москва, , 01:48 — REGNUM Желтый уровень погодной опасности, объявленный ранее в Москве и Московской области, продлен из-за ветра, 4 мая сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

Предупреждение действовало до 13:00 5 мая в столице и до 12:00 — в Подмосковье. Однако, согласно новому решению, введенный режим опасности продлится до 21:00. В регионе ожидаются порывы ветра до 15−17 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что в мае в Москве может выпасть снег.

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