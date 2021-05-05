Иерусалим, , 01:57 — REGNUM Премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху не смог в оговорённый законом срок 28 дней исполнить поручение президента страны Реувена Ривлина — сформировать новое правительство Израиля. Об этом 5 мая сообщает канцелярия президента.

«Срок в 28 дней, отведённый в соответствии с законом премьер-министру Биньямину Нетаньяху на формирование правительства, истёк в полночь. Незадолго до полуночи Нетаньяху проинформировал канцелярию главы государства, что не может сформировать правительство, а потому возвращает мандат президенту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время президент Израиля обсудит с партиями, представленными в Кнессете, «продолжение процесса формирования правительства».

Ранее Нетаньяху заявил, что формирование нового правительства Израиля по итогам прошедших 23 марта досрочных парламентских выборов произойдёт оперативно.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Израиля Реувен Ривлин 6 апреля поручил действующему премьер-министру страны, лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство.

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