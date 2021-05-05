5 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова госсекретаря США, который предположил, о чём будут беседовать лидеры России и Америки.

Светлана Рыбина, , 09:06 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон хочет выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и если президент США Джозеф Байден встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, то они могут обсудить этот вопрос, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 5 мая в социальной сети Facebook.

Вызов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что Россия решит, то и будет делать впредь в своих интересах! Не родился и не родится тот Блинкин, который позволит себе диктовать нам условия! И помните, мы ещё даже не начинали реальную борьбу!» — написала Elena P.

Многие пользователи считают, что руководство Соединённых Штатов ведёт себя крайне непоследовательно относительно взаимоотношений с Российской Федерацией. Люди убеждены, что не надо искать дружбы после того, как сам стал причиной глубокой ссоры.

«Я не понимаю позицию политики США. Ругают, провоцируют, вводят санкции, критикуют. А тут, вдруг, заявляют, что Байден хочет обсудить с Путиным стабилизацию отношений. Зачем вели себя таким образом раньше?» — задаётся вопросом Nan P.

Некоторые комментаторы указали на то, что США сами уничтожили взаимоотношения с Россией, а теперь, судя по всему, не знают, что со всем этим делать.

«Вот не пойму: вначале всё разрушили своими собственными руками, а теперь балаболят о восстановлении. Скучно живётся что ли? Нечем заняться? Или это уже диагноз под названием «Неуправляемая агрессия»? Потом, после медикаментозного лечения, утихомирятся, надеюсь», — пишет Галина Л.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Часть пользователей отметила, что руководство России не может поступиться своими важнейшими интересами. Именно поэтому того, чего хочет Вашингтон от Москвы, он получить попросту не сможет.

«Возможно, под нашим агрессивным поведением США подразумевают недавнюю переброску войск к границе с Украиной. Так это они зря, отдать Донбасс на растерзание мы не имеем права. Мы в своё время уже предали всех и вся, а допустить НАТО поближе к нашим границам и уменьшить подлётное время — это фиг им на воротник. Так что договориться не получится», — предполагает Арти Х.

Нашлись и те, кто уверен, что встреча Путина и Байдена не будет иметь никаких позитивных известий, потому что американский президент явно займёт жёсткую позицию и будет использовать ультимативные требования к руководству России.

«Будут обсуждать или не будут, об этом рано говорить. Дата встречи не определена. Возможно, и не будет её, этой встречи. Если Штаты собираются диктовать России формат отношений, то и встреча ради встречи не нужна», — поделилась своим мнением Svetlana R.

Напомним, 3 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Лондоне, что Вашингтон хочет выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и если президент США Джозеф Байден встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, то они могут обсудить этот вопрос.