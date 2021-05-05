Мехико, , 01:32 — REGNUM По меньшей мере 24 человека погибли в результате обрушения метромоста с электропоездом на мексиканской столице Мехико, заявила руководитель управления гражданской обороны города Мириам Урсуа 4 мая в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось о 23 жертвах ЧП. Урсуа отметила, что в больницах находятся 27 пострадавших. Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, которая также присутствовала на брифинге, объявила, что в городе объявлен траур по погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Клаудиа Шейнбаум заявила, что генеральная прокуратура Мексики начала расследование по факту обрушения метромоста в Мехико.

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