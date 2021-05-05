Москва, , 01:20 — REGNUM Единственное условие, позволяющее существовать современной Украине назвал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 4 мая в своём телеграм-канале.

По мнению Пушкова, Украина за 30 лет её так называемого независимого существования так и не смогла преодолеть отсутствие государственности. Поэтому «однозначная зависимость от Запада и, прежде всего, от США» является для современной Украины единственной возможной формой существования.

Как поясняет Пушков, на Украине отсутствует способная к самостоятельности политическая элита, а есть лишь люди, случайно оказавшиеся во власти. Эти люди постоянно ищут себе покровителей и финансовых доноров. Пушков уточнил, что Украина исторически всегда зависела от внешних покровителей: от России, Швеции, Польши, Австро-Венгрии, Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пушков прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на марш неонацистов в Киеве.

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