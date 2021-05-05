Нью-Йорк, США, , 01:19 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 мая разнонаправленно. Больше других потерял Nasdaq — 1,85%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 21,45 пункта (0,06%), до уровня 34 135,34 пункта. S&P 500 потерял 28,70 пункта (0,68%), понизившись до уровня 4163,54 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 260,89 пункта (1,88%), до уровня 13 634,30 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 апреля снижением на фоне негативных данных о распространении коронавируса.

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