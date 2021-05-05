Каракас, , 00:59 — REGNUM Надежду на массовый доступ для населения к российской вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона» выразила Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Об этом она сообщила 4 мая журналистам в ходе пресс-конференции.

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Родригес отметила, что вакциной «ЭпиВакКорона» уже привился первый доброволец, посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Вице-президент пояснила. что рассчитывает на получение этой вакцины латиноамериканской страной уже в этом году и на обеспечение широкого доступа населения к российской вакцине.

Первые дозы вакцины прибыли в Каракас в рамках национальных испытаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский посол в Венесуэле привился вакциной «ЭпиВакКорона»

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