Каракас, , 00:46 — REGNUM Прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» сделал посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, 4 мая сообщается на странице дипломата в Twitter.

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Он стал первым добровольцем в этой латиноамериканской стране, которому в рамках национальных испытаний ввели указанный препарат.

«Сегодня (4 мая) я получил дозу «ЭпиВакКорона» как первый волонтер медицинских исследований второй российской вакцины против COVID-19. Приятно участвовать в этом акте взаимного доверия и солидарности», — сказал Мелик-Багдасаров.

https://twitter.com/EmbSergio/status/1389636837451436032

Первые дозы вакцины прибыли в Каракас 30 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Венесуэлу прибыла пятая по счету партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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