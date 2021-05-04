Лондон, 5 мая, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Нарушения прав человека не помешают странам «большой семёрки» (G7) сотрудничать с Китаем по некоторым направлениям, заявил 4 мая министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на пресс-конференции по итогам переговоров в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отвечая на вопрос журналистов, какие меры готовы предпринять в G7 в отношении авторитарных государств, глава британского МИД объяснил, что «большая семёрка» будет защищать демократические принципы, но не сможет отказаться от сотрудничества с Китаем.

«Мы выступаем за сохранение окружающей среды, борьбу с изменением климата и пандемиями и в целом за сотрудничество в сфере здравоохранения», — перечислил Рааб возможные сферы сотрудничества.

Добавим, 4 мая 2021 года состоялось первое за два года пленарное заседание неформального объединения G7: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии. Одной из ключевых тем на этой встрече стали отношения с Китаем и приписываемые ему нарушения в сфере прав человека.

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