Анкара, , 00:47 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции 4 мая заявили, что отношения Анкары и Каира шаг за шагом нормализуются. В ведомстве предложили провести встречу на уровне министерств. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«С 5 по 6 мая 2021 года в Каире пройдут политические консультации между Турцией и Египтом под председательством заместителя министра иностранных дел посла Седата Онала и заместителя министра иностранных дел Египта посла Хамди Санада Лозы», — сообщили в МИД Турции.

В ходе данных переговоров будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять для нормализации отношений между двумя странами в двустороннем и региональном контексте.

Напомним, отношения между Турцией и Египтом резко ухудшились после свержения президента Мухаммеда Мурси летом 2013 года; 23 ноября 2013 египетские власти отозвали своего посла из Турции, а также объявили турецкого посла персоной нон грата.