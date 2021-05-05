Подгорица, , 04:25 — REGNUM В течение первого дня массовой вакцинации от коронавируса в Черногории 4 мая привились почти 10 тысяч граждан. В минздраве этой страны заявили, что число привившихся первой дозой составило 7,784, а второй — 1,482 человека. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

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Черногория таким образом установила рекорд в Европе по количеству вакцинировавшихся за один день пропорционально количеству жителей. По имеющимся данным, до сих пор рекордсменом была Германия, в которой были вакцинированы миллион человек за один день, что составляет 1,2% от общей — численности населения. Черногория же 4 мая привила 1,5% населения.

«Черногория — одна из немногих стран мира, которая, пропорционально количеству жителей, имеет возможность за один день вакцинировать почти 10 тысяч граждан. Это успех всего государства и особенно егограждан, которые осознают важность вакцинации», — заявила министр здравоохранения доктор Елена Боровинич-Бойович.