Москва, , 09:37 — REGNUM Завершился прием заявок на участие в ежегодной премии для изобретателей «Новатор Москвы». Об этом 5 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Большая часть претендентов на премию представлена разработчиками и предпринимателями в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта. От них поступило 209 заявок. Также значительная доля приходится на представителей отрасли медицины и фармацевтики — 152.

В 2021 году призовой фонд премии увеличили с 17,25 млн до 20,7 млн рублей. Количество победителей также возросло с 15 до 18. Каждый из них получит 500 тысяч, один или 1,5 миллиона рублей в зависимости от номинации.

«Премия учреждена, чтобы простимулировать создание и внедрение самых передовых технологий. Второй год подряд на конкурс заявлены сотни перспективных решений. В 2020-м мы получили 483 заявки на участие, а в этом году — уже 740, в 1,5 раза больше. Каждый проект теперь ждет экспертная оценка. В финал попадут 36 лучших разработок», — сообщила вице-мэр.

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