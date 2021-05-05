Подгорица, , 00:43 — REGNUM Председатель парламента Черногории Алекса Бечич встретился 4 мая с послом Народно-Демократической Республики Алжир Абделхамидом Шебшубом. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Затронув широкий потенциал для развития сотрудничества, Бечич высоко оценил приверженность и участие посла в укреплении межгосударственных связей двух дружественных стран. В этом контексте он вспомнил историю дипломатических отношений двух стран и подчеркнул важность интенсификации политического диалога на высшем уровне.

Шебшуб выразил уверенность в том, что две страны будут продолжать строить хорошие отношения как на двустороннем уровне, так и в рамках механизмов многостороннего сотрудничества.