Тимур Кондратьев, 5 мая 2021, 10:10 — REGNUM Смерть российского блогера Виталия Выграновского, который умер после 40-дневного голодания, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 4 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. «Я ещё никогда не видел умерших от голода!» 1838
Оноре Домье. «Я ещё никогда не видел умерших от голода!» 1838

«Собственно, это тянет на премию Дарвина!» — пишет Андрей П.

Многие пользователи оказались в шоке от данной новости. Люди убеждены, что это полное безумие — голодать на протяжении сорока дней.

«Ужас какой! От незнания ведь такие вещи происходят. И зачем, спрашивается, продолжать, если чувствуешь, что уже всё, не можешь? Жалко его», — написала Татьяна А.

Некоторые комментаторы отметили, что мужчина, по сути, слишком рисковал, ведь сорокадневное голодание может быть чревато необратимыми изменениями в организме человека.

«Голодание — это сильнейший стресс для организма. К своему организму нужно с уважением относиться», — отметила Светлана К.

Часть пользователей пришли к выводу, что блогер просто хотел пройти для себя некое испытание, но ему стоило бы озаботиться тем, чтобы вокруг него присутствовали медики или простые люди, которые, в случае чего, могли вызвать помощь в критической ситуации.

«Он, наверное, просто хотел себя испытать. В отказе от пищи есть проблема, например, у меня: чем дольше не ешь, тем труднее заставить себя снова принимать пищу. Может и ему было не пересилить это желание? Непонятно только, где он спрятался и откуда вещал, что никто ему на помощь не пришёл», — пишет Саша С.

Павел Филонов. Голод. 1925
Павел Филонов. Голод. 1925

Отдельные пользователи уверены, что данный блогер поступил, по крайней мере, честно и действительно решил провести эксперимент над своим телом, осознавая всю опасность данной затеи.

«Не стал врать, как поступили бы другие блогеры, и свёл бы пару сотен недоумков на тот свет, прекратив день на 10-й, наврав, что после 40 дней, чувствует себя великолепно. А так, наглядно и честно умер. Теперь, глядишь, у тех, у кого есть бредовая идея таким образом голодать, будет наглядный пример итога такого мероприятия», — указал Ник В.

Нашлись и те, которые поделились собственным опытом голодания. Люди отметили, что это крайне опасная затея, которая может нанести серьёзный ущерб организму человека и способна вовсе привести к смерти.

«У меня был опыт сухого голодания дважды. Семь и десять дней. Сейчас я бы на это не пошёл, а тогда я верил во что-то такое. У меня во второй раз аж кусок зуба отвалился, он рассыпался как пыль прямо во рту. После выхода из голодания, я пил два дня, как лошадь без остановки, и даже не ел. Просто не хотел. Мои пальцы ног и вообще ступни раздуло. Стрёмное дело. Видимо, у этого человека на выходе что-то не выдержало. Всё же 40 дней», — поделился своей истерией Евгений Ч.

Напомним, 3 мая телеканал НТВ сообщил, что российский блогер Виталий Выграновский умер после 40-дневного голодания.