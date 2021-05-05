Минск, , 00:02 — REGNUM Александр Лукашенко подписал 3 мая указ о награждении государственными наградами Белоруссии 47 представителей различных сфер деятельности. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

«Ордена, медали и почетные звания присуждены им за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в развитие белорусского тракторостроения, промышленного комплекса республики и строительной отрасли, достижения в сфере науки и образования, заслуги в сохранении и популяризации национальной культуры, активную гражданскую позицию», — сказано в официальном комментарии.

Среди награждённых по указу №172 много военнослужащих — в том числе и тех армейских частей, которые привлекались на подавление массовых мирных акций протеста против фальсификации президентских выборов в Белоруссии и полицейского террора.

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