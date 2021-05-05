Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Свой сайт для общения со сторонниками запустил экс-президент США Дональд Трамп.

Сайтhttps://www.donaldjtrump.com/desk вышел под слоганом «Присоединяйтесь к нам и миллионам американцев, вместе работающих над тем, чтобы снова сделать Америку великой!» Шапкой для сайта служит фотография Трампа за рабочим столом.

Сайт построен на платформе Campaign Nucleus, с помощью которой политики-консерваторы могут общаться со своей аудиторией без посредников. Сайт был запущен за день до принятия решения руководством Facebook о судьбе аккаунтов Трампа в Instagram и Facebook. Кроме того, экс-президент США был забанен в социальных сетях Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch и ряде других. Причиной стали обвинения в адрес Трампа в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии 6 января текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI-6 собрал второе «досье» на Трампа.

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