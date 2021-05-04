Ростов-на-Дону, , 23:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону дан старт конному переходу, посвящённому 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе государственного казённого учреждения «Казаки Дона».

Отправка донских казаков в конный переход состоялась у монумента «Штурм» в Кумженской роще. Всадники пройдут через село Чалтырь и Приморское сельское поселение, по пути следования возложат цветы к памятникам советским воинам-освободителям, встретятся с ветеранами и молодёжью.

«География маршрута конного перехода наполнена глубоким смыслом — это важная часть боевого пути воинов прославленного соединения периода Великой Отечественной войны — 5-го гвардейского кавалерийского Будапештского Краснознамённого Донского казачьего корпуса. В феврале 1943 года после успешных боев по освобождению Северного Кавказа казаки корпуса ступили на родную донскую землю. Дрались упорно, гоня ненавистного врага все дальше на запад», — отметили в пресс-службе.

Завершится акция донских конников 6 мая на Самбекских высотах в Неклиновском районе.

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