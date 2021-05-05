5 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Татьяна Стоянович, , 01:01 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич нежеланием назвать происходившее в усташском концлагере Ясеновац во время Второй мировой войны термином «геноцид» является сигналом Западу о том, что Сербия готова пересмотреть культурное восприятие своего прошлого так, как на этом настаивает Запад. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор филологического факультета Университета в Белграде Мило Ломпар.

Девочка-узник хорватского концлагеря Ясеновац

Напомним, что во время недавнего интервью боснийскому телеканалу Fejs Александр Вучич отказался дать прямой ответ на вопрос, являлось ли произошедшее в усташском концлагере Ясеновац во время Второй мировой войны геноцидом сербов или нет. По словам сербского лидера, он не может прямо об этом заявить, так как это автоматически испортило бы отношения с Хорватией «на следующие сто лет».

«Президент Вучич желает изобразить из себя человека, выступающего за региональное сотрудничество. Но он это сотрудничество возобновляет худшим из возможных способов, усиливая у сербов комплекс неполноценности и в интеллектуальном, и в моральном смысле», — полагает Ломпар.

Эксперт отметил, что хорватская политика упорно отказывается назвать преступления против сербов во Второй мировой войне геноцидом, а президент Сербии идёт им навстречу и помогает соседям проводить такую политику.

«Хорватия старается минимизировать место Ясеноваца в историческом сознании. Таким образом она хотела бы сохранить позицию превосходства в любых формах региональной коммуникации. В то же время она не отказывается называть геноцид евреев своим именем, так как это было бы слишком рискованно», — продолжил Ломпар.

По мнению эксперта, отказ президента Вучича назвать геноцид геноцидом надо рассматривать в контексте заявлений западных послов по случаю 80-летия бомбардировок Белграда 6 апреля 1941 года. Эти заявления предшествовали интервью сербского лидера боснийскому телеканалу, напомнил Ломпар.

«Сначала надо обратить внимание на авторский текст посла Германии в Сербии Томаса Шиба, опубликованный в газете «Политика» 6 апреля, где он пытается рассматривать вопрос сербских жертв во Второй мировой войне сквозь призму еврейских страданий. Жертвы еврейского народа в этой войне несомненны, но этим Шиб пытается заслонить преступления Германии против сербов», — рассказал эксперт.

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Ломпар также обратил внимание на твит другого западного дипломата в Сербии, посла США Энтони Годфри по этому же поводу, в котором было написано, что нацистская Германия во время Второй мировой войны «совершила преступления против евреев, цыган и славян».

«Это характерная бессовестность всей западной политики. Неужели у этих славян нет своих имен и неужели эти люди не заслуживают, чтобы их упомянули по названиям их народов? Так, выходит, что нацистская Германия совершила преступления против славян, то есть и против сербов, и против хорватов. А это неправда. Хорваты, которые пострадали в Ясеноваце, пострадали как коммунисты, идеологические враги Независимого Хорватского Государства (НХГ). А сербы гибли просто потому, что они сербы. Само существование сербов являлось причиной их страдания. С другой стороны, это никак не относится к хорватам в Независимом Хорватском Государстве», — продолжил эксперт.

По словам Ломпара, когда американский посол валит всех славян в одну кучу, это показывает, что он на самом деле желает преуменьшить значение геноцида сербов, который был совершен во время Второй мировой войны. Причину этого, по мнению эксперта, надо искать в том, что в качестве лейтмотива всех конфликтов на территории бывшей Югославии во время ее распада Запад выставлял какую-то мнимую вину сербского народа. «Кульминацией этого процесса можно считать британский проект резолюции о Сребренице от 2015 года, когда сербов попытались обвинить в геноциде, но российское вето помешало этому», — напомнил Ломпар.

«Мы свидетели процесса пренебрежения прошлым, потому что это прошлое раскрывает совершенно другие причины распада социалистической Югославии, полностью отличающиеся от западной пропаганды. Если вы признаете, что в НХГ был совершен геноцид сербов, тогда отказ сербов жить в независимой Хорватии в 1991 году получает совершенно другой окрас. Так как Запад решил, что сопротивление сербов созданию независимой Хорватии было недопустимо, он фальсифицирует прошлое в угоду собственным целям», — пояснил профессор Ломпар.

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По словам эксперта, нерешительность президента Сербии по вопросу геноцида сербов в Ясеноваце только подкрепляет западную версию о причинах развала Югославии Йосипа Броза Тито, которая основывается на проекте сербской вины.

«С другой стороны, Вучич усиливает хорватскую позицию, которая соответствует традиции титоизма. Теперь мы видим, что в Югославии времен Тито скрывались драматические факты геноцида. Историческая роль титоизма в том, что эта идеология минимизировала значимость всего того, что произошло в период Второй мировой войны. Титоизм — это своеобразная форма исторического ревизионизма, которую потом авторизовал Запад. Это ключевой момент. Президент Сербии полностью действует в соответствии с этой концепцией, и это доказывает совпадение его недавних заявлений по поводу геноцида сербов в Ясеноваце с заявлениями германских и американских дипломатов», — подытожил Мило Ломпар.