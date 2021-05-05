Вашингтон, , 00:02 — REGNUM Президент США Джо Байден пообещал, что к 4 июля 70% взрослых жителей страны получат хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Данное заявление глава государства сделал 4 мая во время брифинга в Белом доме, сообщает NewsWeek.

Tim Reckmann

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Президент также уточнил, что к этому времени 160 млн человек должны быть полностью вакцинированы.

Ради этого в течение следующих двух месяцев администрация Белого дома постарается распределить 100 млн доз вакцины от COVID-19 по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США выявили более 49 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. В результате этого их общее число стало составлять более 32,47 млн.