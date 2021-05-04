Лондон, 4 мая, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате поножовщины в торговом центре в Лондоне. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба городской полиции.

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Информация о драке между несколькими мужчинами в торговом центре Brent Cross поступила в полицию в 18:45 (20:45 мск). По предварительным данным. нападение произошло в магазине компании Apple, причина конфликта неизвестна.

По прибытии на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пострадавшего 21-летнего мужчину с несколькими ножевыми ранениями. Молодой человек скончался на месте. По подозрению в причастности к убийству задержан один человек, ещё один задержан по подозрению в участии в массовой драке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на детский сад в Бразилии мужчины с мачете. Жертвами нападения стали трое детей и два воспитателя.