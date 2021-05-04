Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Власти США отправят более 60 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 другим странам до 4 июля. Об этом сообщил президент США Джо Байден 4 мая во время брифинга в Белом доме.

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«Мы собираемся, до 4 июля, отправить примерно 10% наших запасов другим странам, в том числе тем, о которых вы упомянули», — ответил президент на вопрос журналистов.

Представители администрации подтвердили, что 10% это 60 млн доз, которыми руководство уже согласилось поделиться с другими государствам если министерство здравоохранения и социальных служб США одобрит препарат AstraZeneca для использования в экстренных ситуациях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.