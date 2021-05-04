Прага, 4 мая, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Уголовное дело, возбужденное в связи со взрывами на складах боеприпасов в чешской Врбетице может быть приостановлено, если следствию не удастся допросить подозреваемых. Об этом 4 мая заявил журналистам генпрокурор Чехии Павел Земан.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Земан пояснил, что на настоящий момент существует только одна версия событий во Врбетице с участием российских граждан. Если не удастся опросить обоих подозреваемых, то уголовное производство завершится приостановкой дела. Генпрокурор отметил, что такова законная процедура. По мнению Земана, граждане Чехии могут гордиться тем, как власти страны разрешили ситуацию с ЧП во Врбетице.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на складах во Врбетице в 2014 году полностью лежит на российских гражданах Александре Петрове и Руслане Боширове. Ранее их подозревали в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. В связи причастностью России к инциденту во Врбетице чешские власти объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов.

В свою очередь МИД России объявил обвинения в адрес Москвы бездоказательными и надуманными и объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Чехии опровергли информацию об обмене по делу о взрывах-2014 во Врбетице на поставки российской вакцины «Спутник V».