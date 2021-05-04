Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Новая фотография президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден, позирующих рядом с экс-президентом Джимми Картером и его женой Розалин Картер, вызвала много шума в интернете из-за угла камеры, который заставляет Байденов казаться гигантами на фоне бывшей президентской четы. Об этом 4 мая сообщает FOX News.

«(Фотография) которая дала нам понять, что Джо и Джилл Байден могут быть центровыми в NBA», — написал в своем Twitter Бен Шапиро, редактор DailyWire.com.

«Что здесь происходит? Это плохой фотошоп? Джимми и Розали просто очень маленькие люди живущие в кукольном доме для людей», — сыронизировала пользователь Refinery29.

«Просто напомним, что Джилл и Джо получили вакцину намного раньше нас и уже вымахали на 1,5 метров выше обычных людей», — сообщил Josh Jordan.

Композиция фотографии, начиная с картин на стене и заканчивая размерами, сбила с толку интернет-пользователей. К середине дня 4 мая были сделаны тысячи комментарием в соцсети Twitter и написаны статьи в СМИ.

Напомним, встреча прошла 29 апреля, однако фотографии появились только сейчас. Прием был частного характера и в связи с этим на разговор не пригласили прессу. Визит Байдена к его 96-летнему однопартийцу Картеру стал их первой встречей после инаугурации действующего главы государства.