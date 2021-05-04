Вашингтон, 4 мая, 2021, 22:56 — ИА Регнум. На встречу с президентом России Владимиром Путиным в июне 2021 года рассчитывает глава Белого дома США Джо Байден. Об этом 4 мая сообщил сам американский лидер, отвечая на вопросы сотрудников СМИ в Белом доме.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

О том, сможет ли президент США в июне встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу, Байдена спросил один из журналистов.

Глава Белого дома заявил, что он «надеется» и «ожидает» встречи с российским лидером.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Лондоне с главой МИД Британии Домиником Раабом заявил, что президент США Джо Байден планирует обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая может пройти в ближайшем будущем, стабилизацию отношений Вашингтона и Москвы.

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