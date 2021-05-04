Париж, , 22:36 — REGNUM Частью согласованного странами Евросоюза демарша является вызов посла России Алексея Мешкова в министерство иностранных дел Франции. Об этом, как передает ТАСС, говорится 4 мая в комментарии посольства РФ.

Филипп Малявин. Портрет дипломата Смирнова. 1926

«Вызов посла РФ во Франции в МИД страны является… частью согласованного странами ЕС демарша», — отметили в российском посольстве.

В диппредставительстве уточнили, что все необходимые разъяснения по поводу ответных мер Москвы на решения ЕС дал французской стороне российский посол.

Как передавало ИА REGNUM, восьмерым гражданам стран ЕС запретили въезд на территорию РФ в конце апреля. Данное решение Москвы — это ответные меры на ограничительные меры со стороны Брюсселя.

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