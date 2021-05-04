Подгорица, , 22:30 — REGNUM Минздрав Черногории сообщил, что 4 мая, в первый день массовой иммунизации против коронавируса, в стране вакцину получили почти 10 тысяч граждан. 7 784 из них получили первую дозу вакцины и 1482 — вторую дозу.

Таким образом, Черногория установила рекорд в Европе по количеству доз, вводимых за один день, пропорционально количеству жителей. Согласно имеющимся данным, на данный момент рекордсменом была Германия, которая вакцинировала 1 миллион жителей за один день, т. е. 1,2 процента от общей численности населения, — утверждает министерство.

В Черногории за один день вакцинировано 1,5 процента населения.

Напомним, что 1 мая в страну прибыло 200 тысяч доз вакцины Sinopharm, а 4 мая началась массовая вакцинация.