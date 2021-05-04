Вашингтон, 4 мая, 2021, 22:27 — ИА Регнум. США не стремятся к обострению отношений с Россией, но оставят за собой право на ответные меры в связи с действиями Москвы. Такое заявление 4 мая сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сша Россия

Псаки попросили прокомментировать слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который сообщил, что президент США Джозеф Байден обсудит на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о стабилизации двусторонних отношений. Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что отношения между США и Россией включают принятие мер и «ввод последствий» за действия России. В качестве примера таких действий Псаки привела ситуацию с отравлением блогера Алексея Навального, вмешательство в американские выборы и кибератаку на компьютерные сети федерального правительства США.

При этом Псаки уточнила, что «есть сферы, в которых мы можем продолжать работать вместе». Именно так, пояснила пресс-секретарь Белого дома, работают отношения в дипломатии и сфере национальной безопасности по всему миру. В пример Псаки привела взаимодействие России и США в рамках иранской ядерной программы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Блинкен подтвердил намерение президента США Байдена встретиться с президентом РФ Путиным для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений.