Подгорица, , 22:23 — REGNUM Первая партия вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech прибыла в Черногорию 4 мая вместе с комиссаром ЕС по расширению Оливером Вархейи.

Вакцина компании Pfizer Tim Reckmann

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Вакцинация приоритетных групп вакциной Pfizer-BioNTech начнется 6 апреля, сообщает минздрав Черногории.

В минздраве напомнили, что первый контингент в 2340 доз из общего числа 42 000 прибыл в Черногорию. В Минздраве подчеркнули, что первая партия предназначена для приоритетных групп, в которые входят медицинские работники и лица с состояниями, которые считаются клинически крайне уязвимыми.

Когда все уязвимые и приоритетные группы группы получат вакцину, оставшиеся препараты также будут отправлены на нужды массовой вакцинации.