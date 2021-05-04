Салехард, , 22:21 — REGNUM На Ямале запущен проект «Тундра глазами оленя», направленный на комплексное изучение питания домашнего северного оленя в современных условиях. Об этом сообщает Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН в своём телеграм-канале.

Олень со спутниковым ошейником Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН

Проект является новаторским для российского оленеводства и основан на инновационных научных методах — спутниковой телеметрии, ДНК-метабаркодинге, ГИС-технологиях, антропологических и геоботанических наблюдениях. На данном этапе исследований на оленей из «модельного» стада Константина Сэротэтто учёные надели ошейники со спутниковыми передатчиками и таким образом ведут наблюдение.

Покупка и обслуживание ошейников поддержаны правительством ЯНАО. Напомним, 2021 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом науки и технологий.