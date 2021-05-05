Приштина, , 09:12 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 4 мая прокомментировал пресловутый «неофициальный документ», содержащий план передела границ на Западных Балканах, в том числе в Косово и Боснии и Герцеговине.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что идея о смене границ витает в воздухе уже многие годы, однако она «абсолютно опасна, и это идея, которая провоцирует войну».

При этом Лайчак подчеркнул, что, хотя премьер-министр Косово Альбин Курти отказывается считать диалог с Сербией приоритетом своего правительства, «в политике не ты выбираешь приоритеты, а приоритеты выбирают тебя».

Ожидается, что диалог Белграда и Приштины продолжится в июне.

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