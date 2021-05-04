Мадрид, 4 мая 2021, 23:34 — REGNUM Глава МИД Испании Аранца Гонсалес 4 мая заявила, что Сербия может рассчитывать на искреннюю поддержку Испании в защите своей территориальной целостности.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано Гонсалес в ходе пресс-конференции после встречи с сербским коллегой Николой Селаковичем в Мадриде.
Гонсалез подчеркнула, что проблема Косово должна быть решена посредством диалога между Белградом и Приштиной и выразила поддержку такому диалогу ради нахождения мирного решения.
Испания является одной из пяти стран ЕС, не признающих независимость Косово, наряду с Кипром, Грецией, Румынией и Словакией.
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